Центральная фигура фильма The Fourth Phase – о своей жизни и пути к статусу райдера мирового масштаба.



Трэвис Райс – главный герой фильмов о сноубординге, которые навсегда изменили наше представление о спортивном документальном кино. Он спускается по таким склонам, которые способны вообразить совсем немногие его коллеги. Не говоря уже о том, чтобы повторить эти трюки. Фильмы The Art of Flight и The Fourth Phase продемонстрировали широкой публике его навыки обращения со сноубордом, приправив их кинематографическими эффектами, присущими голливудским блокбастерам.