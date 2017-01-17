31 декабря. На кухне с самого утра слышен стук ножа о разделочную доску. Надо успеть покрошить овощи на салат и поставить в духовку курицу. В гостиной бегают счастливые дети. Описывая круги у елки и пытаясь повесить очередной шарик на самый верх, они гадают, какие подарки принесет им Дедушка Мороз. Отец семейства в лучшем случае щелкает пультом, пытаясь одновременно посмотреть все новогодние фильмы, а в худшем – устало топает в магазин за очередным забытым в суматохе зеленым горошком или майонезом. А вечером все усядутся за большим столом, зажгут гирлянды, свечи, бенгальские огни. И рядом будут близкие, родные, друзья. И воздух наполнится теплом и светом. Примерно так отмечают самый семейный праздник – Новый год – в России. А что же происходит в этот день у наших азиатских соседей?