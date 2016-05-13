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Новости
13.05.2016 / В мире
Новая версия M4 Competition Sport расположилась точно между гражданской M4 и ее экстремальной версией GTS. Желающим ее купить ст...
13.05.2016 / В России
Компания Hyundai готовится представить в России новейший компактный кроссовер, который может стать бестселлером ценовой категори...
13.05.2016 / В мире
Третье поколение модели А8 станет первым в истории марки автомобилем с функцией автопилота - но в момент презентации обойтись бе...
13.05.2016 / В мире
В середине апреля этого года между городами Сан-Франциско и Лос-Анджелес, которые разделяет примерно 650 км, начал курсировать н...
13 Мая 2016 / В мире
Японская компания собирается прекратить производство внедорожника FJ Cruiser - речь идет не о смене поколений, а о полном отказе от модели. Японцы посчитали, что модель изжила себя и былую популярность уже не восстановит.
14 Декабря 2015 / В России
Российская компания Truck Garage решила возродить советский внедорожник ГАЗ-69. Появление первого товарного автомобиля намечено на весну 2016 года, говорится в сообщении на странице Truck Garage во «ВКонтакте».
14 Декабря 2015 / В мире
Придворный тюнер «Тойоты» — ателье Modellista — представило проект доработок для гибрида Prius нового поколения. Премьера новинки состоится в начале января на Токийском автосалоне.
14 Декабря 2015 / В мире
Компания Jaguar провела гонку между «заряженным» седаном XJR и пилотом с реактивным ранцем-крылом. Видеоролик соревнования опубликован на YouTube-канале производителя.
14 Декабря 2015 / В мире
На торгах аукционного дома RM Sotheby’s в Нью-Йорке продали гоночный родстер Ferrari 290 MM 1956 года выпуска, который разрабатывался специально для пятикратного чемпиона Формулы-1 Хуана-Мануэля Фанхио.
11 Сентября 2015 / В мире
В преддверии Франкфуртского автосалона Honda организовала небольшой творческий конкурс между несколькими своими дизайн-студиями, лучший проект которого и будет представлен на грядущей выставке. В итоге, по версии производителя, победили дух свободы и уважение к истории марки, которые и воплотились в экстремальном проекте Honda 2&4.
11 Сентября 2015 / В России
Директор "АвтоВАЗа" по продажам озвучил предполагаемую базовую цену новейшего тольяттинского седана. Правда, топ-менеджер оставил себе пути для отступления, использовав чрезвычайно обтекаемые формулировки.
11 Сентября 2015 / В мире
Очередной концепт, призванный подчеркнуть внимание производителя к любителям активного образа жизни, соорудили в Honda. Универсал Civic Tourer может перевозить всего двух велосипедистов, но зато в него поместится и все необходимое оборудование.
11 Сентября 2015 / В мире
Компания Audi объявила о готовности к началу продаж своего самого, пожалуй, дорогого на сегодня суперкара – R8 LMS, подготовленного для гонок на выносливость в категории GT3. На счету суперкара уже есть чемпионское звание и несколько подиумов.
11 Сентября 2015 / В мире
Молодая американская компания Rezvani Motors продолжает расширять семейство Beast – своего первого родстера. Версия, получившая собственное имя Speedster, станет самой маломощной в семействе, однако даже она будет способна поспорить с именитыми суперкарами.
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08.01.2014 / Автособытия
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