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AMBOX
17 Января 2017 / Персоналии
В конце каждого года принято подводить итоги, определять самые значимые дела и строить планы на следующий год. Учитывая географические особенности нашего региона и заданный вектор на развитие дружественных отношений с нашими азиатскими соседями, мы решили узнать, как обстоят дела у наших картингистов. Ведь по многим видам автоспорта прогресс, как говорится, налицо: внедорожники «ищут грязь» в Малайзии, дрифтеры шлифуют асфальт в Китае. Ну а где пробуют свои силы будущие Шумахеры? С этим вопросом мы и решили обратиться к ведущему специалисту по картингу, тренеру и действующему раллийному гонщику Алексею Украинцу.
1 Января 2017 / Презентация
Американская компания Dodge анонсировала старт продаж полноприводного купе Challenger GT 2017 модельного года. Автомобиль, оснащенный системой полного привода AWD, появится в салонах дилеров в I квартале 2017 года и будет предлагаться по минимальной цене от 34 490 долларов.
19 Декабря 2016 / Новации
Новая глава в истории спортивных побед легендарного британского бренда MINI открывается с долгожданным появлением чемпиона по ралли-кроссу MINI John Cooper Works Rally. Впервые восходящая звезда выступит на ралли «Дакар-2017».
19 Декабря 2016 / Персоналии
«Дакар-2017», самый сложный ралли-рейд планеты, все ближе. Самое время начинать держать кулаки за наших райдеров, которые примут в нем участие. Например, за Анастасию Нифонтову – одну из сильнейших российских мотогонщиц, которая сейчас занята активной подготовкой к своему дебюту на «Дакаре».
Для Анастасии 2016 год выдался насыщенным: вторая подряд победа в женском зачете на Africa Eco Race, участие в «Шелковом пути – 2016» и ралли «Марокко», второе место в женском зачете Кубка мира FIM 2016 года и новое экшен-видео. В интервью нам спортсменка рассказала, как она готовится к самому сложному ралли-рейду планеты.
1 Декабря 2016 / Персоналии
2016 год стал юбилейным для Приморской федерации современного панкратиона. Вот уже десять лет как бойцы со всего мира и российские спортсмены встречаются на турнирах в краевой столице, даря зрителю красивые поединки. С чего начинался приморский панкратион и что изменилось в нем за последние годы, нам расскажут президент и вице-президент Приморской федерации Евгений Политовский и Алексей Омельянчук.
1 Декабря 2016 / Спорт
5 ноября в КСК «Фетисов Арена» прошел международный турнир по современному панкратиону, приуроченный к десятилетию работы Дальневосточной федерации современного панкратиона во Владивостоке. В преддверии юбилейного турнира большим сюрпризом для всех любителей смешанных единоборств стала пресс-конференция, проведенная в открытом формате: прийти на нее и задать вопрос организаторам турнира, руководству Дальневосточной федерации по современному панкратиону, судьям и некоторым именитым спортсменам мог любой желающий. Реализованная впервые подобным образом конференция собрала в холле ТРК «Седанка Сити» около сотни зрителей.
1 Декабря 2016 / Мнение
В этом году зима пришла во Владивосток и Приморье еще в октябре.
Пресловутый первый «день жестянщика» уже позади, но сколько подобных дней еще впереди?
В каждый снегопад или в классический владивостокский снегодождь по-прежнему растет количество ДТП. Дальневосточный Центр Высшего Водительского Мастерства «Лига-М» по традиции делится с читателями AG ценными советами и рекомендациями по безопасному управлению автомобилем в зимний период на скользкой дороге. В прошлых зимних номерах мы много говорили о скользких подъемах и спусках. В этом номере поговорим о базовых секретах безопасности за рулем в зимний период.
Советы составлены по материалам профессора Э. С. Цыганкова, по методике которого и работает ДВЦВВМ «Лига-М».
1 Декабря 2016 / Мотоспорт
Голландский кроссмен стал лучшим среди 1000 райдеров, принявших участие в гонке на побережье Гааги.
Трехкратный чемпион мира по MX2 Джеффри Херлингс победил в Red Bull Knock Out, опередив 999 своих конкурентов. Параллельно он стал первым местным райдером, который выигрывал гонку за последние десять лет. Последний раз титул триумфатора Red Bull Knock Out забирал в 2006 году Марк Де Рувер.
1 Декабря 2016 / Путешествие
31 декабря. На кухне с самого утра слышен стук ножа о разделочную доску. Надо успеть покрошить овощи на салат и поставить в духовку курицу. В гостиной бегают счастливые дети. Описывая круги у елки и пытаясь повесить очередной шарик на самый верх, они гадают, какие подарки принесет им Дедушка Мороз. Отец семейства в лучшем случае щелкает пультом, пытаясь одновременно посмотреть все новогодние фильмы, а в худшем – устало топает в магазин за очередным забытым в суматохе зеленым горошком или майонезом. А вечером все усядутся за большим столом, зажгут гирлянды, свечи, бенгальские огни. И рядом будут близкие, родные, друзья. И воздух наполнится теплом и светом. Примерно так отмечают самый семейный праздник – Новый год – в России. А что же происходит в этот день у наших азиатских соседей?
30 Ноября 2016 / Автосалоны
С 14-го по 27 ноября в Лос-Анджелесе состоялся заключительный автосалон года. Los Angeles Auto Show 2016 успешно избежал превращения в локальную североамериканскую выставку за счет нескольких крупных глобальных премьер.
В отличие от других крупнейших автосалонов года – «Детройта», «Женевы», «Пекина» и «Парижа» – в Лос-Анджелесе важные дебюты не сгрудились в кучу, а равномерно растеклись по неделе. Каждый день – новый объект интереса, а не вал новостей – и следом тишина. Организаторы выставки придумали замысловатое расписание с двумя первыми днями для участников отрасли, двумя днями пресс-конференций и лишь потом – открытием для публики.
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События
30.11.2016 / Автосалоны
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17.01.2017 / Персоналии
19.12.2016 / Персоналии
01.12.2016 / Персоналии
01.12.2016 / Мнение
01.12.2016 / Мотоспорт
01.12.2016 / Путешествие